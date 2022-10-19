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صحيفة: رئيس ألمانيا يلغي زيارته لأوكرانيا بسبب مخاوف أمنية

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صحيفة: رئيس ألمانيا يلغي زيارته لأوكرانيا بسبب مخاوف أمنية
Legion-Media Fotostand
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أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ألغى زيارته لأوكرانيا المقررة في 20 أكتوبر الجاري.

 

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وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الرئيس الألماني ألغى الزيارة نظرا للاعتبارات الأمنية، وذلك بعد التحضيرات التي استمرت عدة أسابيع.

وحسب الصحيفة، فإن إلغاء الزيارة أثار "استياء" لدى الجانب الأوكراني، حيث يقوم العديد من المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب بزيارات لكييف.

المصدر: وكالات

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