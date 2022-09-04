ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالسلاح إلا بالتنسيق مع حلفائها

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن بلاده لن تزود أوكرانيا بالسلاح إلا بالتنسيق مع حلفائها، بعيدا عن الخطوات أحادية الجانب.

ونقلت قناة "ZDF" قول شولتس: "نحن نقدم أسلحة فعالة للغاية، بالتنسيق دائما مع أصدقائنا وحلفائنا"، مشيرا إلى أن ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، تزود كييف براجمات صواريخ، وهولندا تزودها بمدافع هاوتزر.

وأكد المستشار أن "جميع القرارات مدروسة جيدا، وأريد أن أوضح أنني ملتزم بذلك، لن تكون هناك خطوات أحادية الجانب من طرفنا".

ووفقا لتقرير سابق صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، زودت ألمانيا، أوكرانيا بسلع عسكرية بقيمة 686 مليون يورو. وأصبحت كييف أهم متلق للأسلحة الألمانية من بين ما يسمى الدول التي ليست أعضاء في الناتو وليست شريكة في التحالف.

المصدر: تاس