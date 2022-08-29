شولتس يدعو لبناء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عزمه إنشاء نظام دفاع جوي جديد مع جيران أوروبيين.

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وقال شولتس اليوم الاثنين، في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا في العاصمة التشيكية براغ إن إنشاء نظام مشترك "سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها".

وأضاف شولتس أن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأكثر كفاءة من الحلول الوطنية.

وقال شولتس إنه في السنوات المقبلة، تعتزم ألمانيا زيادة الاستثمار بشكل كبير في تعزيز نظام الدفاع الجوي الخاص بها وتنظيمه بطريقة يمكن لجيرانها الأوروبيين المشاركة فيه أيضا، وخص بالذكر هولندا وبولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والدول الاسكندنافية.

وأضاف شولتس أنه يجب على أوروبا أن "تعوض ما فاتها" في قضايا الحماية من التهديدات من الجو والفضاء.

كما قال المستشار الألماني إنه يريد أن تتولى بلاده "مسؤولية خاصة" في مساعدة أوكرانيا في تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوي، متعهدا بأن تواصل برلين دعمها "مهما اقتضى الأمر".

المصدر: وكالات