دعا النائب الفرنسي نيكولا دوبون آيجنان باريس للتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة، لتفويت الفرصة على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.

وأوضح آيجنان عبر "تويتر"، أن استغلال زيلينسكي لحادثة الصواريخ التي سقطت على بولندا وتوجيهه أصابع الاتهام إلى روسيا، للإيقاع بينها وبين حلف الناتو، تصرف جنوني كاد أن يوقع العالم في شباك حرب عالمية ثالثة.

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ووصف زيلينسكي بالشخص الخطير، وحث الغرب على الكف عن دعم نظامه وتزويده بالأسلحة، والسعي الجاد لحل الأزمة بالطرق السلمية.

المصدر: نوفوستي