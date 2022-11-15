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زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق الصاروخين على أراضي بولندا

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زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق الصاروخين على أراضي بولندا
Legion-Media Ukrainian Presidency Via Abaca/Sipa USA
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اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بإطلاق الصاروخين اللذين سقطا على أراضي بولندا، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، مساء الثلاثاء، تعليقا على المعلومات عن سقوط الصاروخين على الأراضي البولندية: "اليوم حدث ما حذرنا منه منذ فترة طويلة".

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وتابع قائلا إن "الإرهاب لا يقتصر على حدودنا. وضربت الصواريخ الروسية بولندا... وهذه كانت مسألة وقت متى ستتسع رقعة الإرهاب الروسي".

وأضاف أن "الضربة الصاروخية على أراضي الناتو تمثل ضربة صاروخية روسية على الأمن الجماعي. وهذا تصعيد ملموس. ويجب اتخاذ الخطوات".

وجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية نفت إطلاق أي صواريخ باتجاه الحدود الأوكرانية البولندية يوم الثلاثاء، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز متعمد".

المصدر: RT

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