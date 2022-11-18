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احتجاجات في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على انقطاع الكهرباء.. فيديو

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احتجاجات في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على انقطاع الكهرباء.. فيديو
AFP Sergei SUPINSKY
صورة أرشيفية
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خرج سكان مدينة أوديسا الأوكرانية إلى الشوارع للاحتجاج على انقطاع الكهرباء.

وقالت صحيفة "سترانا. رو" الأوكرانية في بيانها: "أغلق الناس في مدينة أوديسا الطريق احتجاجا على انقطاع الكهرباء".

وأرفقت الصحيفة خبرها بمشاهد لأشخاص يعرقلون حركة المرور.

وباشر الجيش الروسي قصف مواقع الطاقة والصناعة الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرانيا، في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه قوات كييف.

المصدر: وكالات 

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