النمسا ترفض انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن

أعرب وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، عن رفض بلاده انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن.



ونقلت عنه ريا نوفوستي قوله: "بصفتي وزير الداخلية، المسؤول عن الأمن في البلاد، أقول لا بشكل واضح عن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن".

وأضاف أن نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي لا يعمل، وبالتالي فإن مراقبة الحدود لا تتم بالقدر المطلوب، ودول الاتحاد الأوروبي مضطرة لحماية حدودها بنفسها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، استعداد بلغاريا ورومانيا وكرواتيا للانضمام إلى منطقة شنغن. ووافقت مجموعة اليورو في 16 يونيو، على انضمام كرواتيا .

ووافق مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق على انتقال كرواتيا إلى اليورو اعتبارا من 1 يناير 2023.

المصدر: RT