الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يعد جورجيا لعضويته

أعلن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، أن الاتحاد الأوروبي يعد جورجيا للانضمام إلى الاتحاد.

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وكتب فارهيلي يوم الجمعة على صفحته على تويتر عقب زيارة عمل إلى تبليسي قائلا: "نرى أن الغالبية العظمى من الجورجيين يؤيدون عضوية الاتحاد الأوروبي. وهذا تفويض قوي جدا ليس فقط للحكومة، ولكن للنخبة السياسية بأكملها في البلاد، ولكل من يشارك بنشاط في هذا الأمر. نحن نعد جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وكان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع قد زار تبليسي يومي 15-16 نوفمبر. وأجرى محادثات مع الرئيسة سالومي زورابيشفيلي ورئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، وكذلك مع ممثلي الكتل البرلمانية. وقيم المفوض الأوروبي خلال الزيارة إيجابيا مسار الإصلاحات اللازمة لمنح وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي 23 يونيو، حدد قادة الاتحاد الأوروبي 12 توصية لمنح جورجيا وضعية مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي تتعلق بمكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون، واعتماد قانون ضد الأوليغارشية، وتحسين التشريعات لانتخاب أمين المظالم وأبعاد أخرى.

البرلمان الجورجي بدوره أقر قانون الأوليغارشية في قراءتين. وفي القراءة الثانية، تمت الموافقة على إقامة مكتب لمكافحة الفساد، فيما اعتمد المشرعون تغييرات فيما يتعلق بإجراءات الموافقة على محقق الشكاوى. واعتمدت التعديلات على دستور جورجيا في القراءة الأولى ليوافق عليها المدعي العام. وتمت الموافقة على الإصلاح الانتخابي في القراءة الأولى، وهو يتوخى إدخال العمل بصناديق الاقتراع الإلكترونية للانتخابات البرلمانية لعام 2024.

وأقر البرلمان الجورجي بالفعل قانون الأوليغارشية في قراءتين. في القراءة الثانية، تمت الموافقة على إنشاء مكتب لمكافحة الفساد. واعتمد المشرعون تعديلات تتعلق بإجراءات موافقة أمين المظالم. واعتمدت تعديلات على دستور جورجيا في القراءة الأولى ليوافق عليها المدعي العام. وجرت في القراءة الأولى الموافقة على إصلاح انتخابي، يتوخى إدخال صناديق الاقتراع الإلكترونية للانتخابات البرلمانية لعام 2024.

المصدر: تاس