وزير الخارجية الأرميني يشير إلى أهمية استضافة البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي

أشار وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، خلال لقاء مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز، تويفو كلار، إلى أهمية استضافة بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا.

واستقبل ميرزويان، الممثل الخاص لجنوب القوقاز والأزمة في جورجيا، تويفو كلار وأشار إلى أهمية نشر البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا وناقش جوانب من أنشطتها.

كما ناقشا "مشاكل الأمن والاستقرار الإقليميين، وتبادلا الآراء حول تطوير معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان، وتسوية سلمية لنزاع ناغورني كاراباخ".

وتدهور الوضع في ناغورني كاراباخ في 27 سبتمبر، حيث بدأ القتال في المنطقة المتنازع عليها، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم سكان مدنيون، وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار ثلاث مرات، ولكنها لم تصمد، وبدأت أطراف النزاع في تبادل الاتهامات بانتهاكها.

وعقد مجلس الأمن الأرميني اجتماعا طارئا، وتقرر فيه طلب المساعدة من روسيا من أجل استخدام أحكام معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، وكذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المصدر: تاس