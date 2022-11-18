الرئيس الصيني: علينا التعامل مع المخاوف الأمنية العقلانية لجميع الدول وحل الخلاف بالحوار

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه خلال قمة "أبيك" في بانكوك، "إننا بحاجة إلى التعامل بجدية مع المخاوف الأمنية العقلانية لجميع الدول وحل الخلافات بين الدول من خلال الحوار".

وأضاف الرئيس الصيني: "علينا أن نتعامل بجدية مع المخاوف الأمنية العقلانية لجميع الدول وأن نعزز التسوية السلمية للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور".

وتابع قائلا: "يجب ألا يتدخل أحد في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويجب على الجميع احترام مسار التنمية والنظام الاجتماعي الذي يختاره أبناء كل دولة بشكل مستقل".

وشدد على أنه من الضروري الانطلاق دائما من مفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام واحترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول.

وتحدث شي جين بينغ أيضا عن الحاجة إلى بناء نظام دولي أكثر عدلا وعقلانية لضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.

المصدر: نوفوستي