البيت الأبيض: الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على رفض استخدام الأسلحة النووية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ اتفقا خلال اجتماعهما اليوم الاثنين في بالي، على معارضة استخدام الأسلحة النووية.

وتوصل الزعيمان الأمريكي والصيني إلى توافق في الآراء خلال المحادثات بشأن الحرب النووية، مؤكدين أنه لا يمكن أن يكون فيها فائزون، كما أكدا معارضتهما المطلقة لاستخدام الأسلحة النووية.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي إن "الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية"، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

يتبع ..