بايدن في لقاء مع شي جين بينغ: من الممكن إدارة الاختلاف مع الصين دون تحول المنافسة إلى صراع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والصين تستطيعان إدارة اختلافاتهما والحيلولة دون تحول المنافسة بينهما إلى صراع.

وفي تصريح خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين G20، في إندونيسيا، أشار بايدن إلى أن "العالم يتوقع من الصين والولايات المتحدة أن تضطلعا بدور مهم لعلاج قضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي".

بدوره، شدد الرئيس الصيني على أن :العلاقات بين بكين وواشنطن مهمة بالنسبة لنا وعلينا أن نرسم المسار الصحيح لها".

المصدر: "أ ف ب"