برلماني إيطالي عن ابنة رئيسة الوزراء ميلوني في بالي: كان عليها التنويه بجعل ذلك ممكنا للجميع

قال برلماني إيطالي، بشأن اصطحاب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ابنتها معها إلى اندونيسيا خلال مشاركتها بقمة مجموعة العشرين في بالي، إنه كان ينبغي عليها التنويه بجعل ذلك ممكنا للجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتويانّي، في تصريحات إذاعية: "أنا أتفق تماما مع رئيسة الوزراء ميلوني بشأن قضية اصطحاب ابنتها معها إلى بالي. لكن، كان من المحبذ على أية حال، لو أضافت سطرا آخر إلى منطقها: لأجل هذا سأناضل كي تتاح هذه الإمكانية لجميع الأمهات والآباء في بلدنا".

وأكد فراتوياني أنه "لا أجد فاضحا على الإطلاق أنها (ميلوني) اصطحبت ابنتها معها، لكن ما أقصده هو العمل حتى لا تكون هذه الإمكانية مضمونة فقط لنخبة من الأشخاص".

خلال الأيام القليلة الماضية، اندلع جدل في إيطاليا على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارته مقالات رأي في الصحف الإيطالية، بشأن وجود ابنة رئيسة الوزراء جينيفرا البالغة من العمر ست سنوات في إندونيسيا.

من جهتها ردت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجا ميلوني، في منشور على فيسبوك، على الانتقادات التي وجهت إلى اصطحاب ابنتها الصغيرة معها إلى بالي أثناء تمثيل إيطاليا في قمة مجموعة العشرين: "السؤال الذي أطرحه على أولئك الذين ينشطون هذه المناقشة المثيرة هي: هل تعتقد أن كيفية تربية ابنتي هي مسألة تهمك؟ .. لدي الحق في أن أكون أما كما أراه مناسبا ولدي الحق في أن أفعل كل ما بوسعي من أجل هذه الأمة دون حرمان جينيفر من أمها".

المصدر: أكي، wantedinrome