أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن الاستياء من سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن حادث الصاروخ في بولندا، يتزايد في صفوف حلف شمال الأطلسي.

ووفقا للصحيفة، بدأت رغبة زيلينسكي العنيدة في إقناع المجتمع الدولي بأنه لا علاقة بتاتا لأوكرانيا في سقوط الصواريخ على قرية برزيودوف البولندية رغم كل الأدلة الدامغة التي تثبت ذلك، تثير غضب الناتو.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من إحدى دول الناتو يعمل في كييف: "هذا الأمر بات يثير الضحك. الأوكرانيون يدمرون ثقتنا بهم. لا أحد يلوم أوكرانيا، لكنهم يصرون على الكذب علانية. هذا أكثر تدميرا من الصواريخ".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتبر تصريح فلاديمير زيلينسكي، دليلا على براءة كييف من سقوط صواريخ على أراضي بولندا.

مساء يوم الثلاثاء، أفادت بعض وسائل الإعلام، بسقوط صاروخين في مقاطعة لوبليسكي على الحدود البولندية الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تم إطلاق صواريخ أوكرانية لاعتراض قذائف روسية، لكن هذه الصواريخ سقطت على أراضي بولندا.

المصدر: نوفوستي