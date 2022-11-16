الأركان المشتركة الأمريكية تتنبأ: تباطؤ الأعمال القتالية في أوكرانيا خلال الشتاء

تنبأ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، تباطؤ الأعمال القتالية في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى اعتقاده أن هذا التباطؤ يمكن أن يكون نافذة من أجل التسوية.

وفي سياق متصل بالأحداث في أوكرانيا أيضا، قال الجنرال ميلي، إنه حاول دون جدوى الاتصال برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف بعد الحادث الذي وقع في بولندا.

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وكانت وسائل إعلام بولندية قد أفادت في ليل 15 نوفمبر، أن صاروخين سقطا على أراضي البلاد.

وفي البداية، صرّحت وارسو أنها صواريخ روسية الصنع وأن الدولة ستطلب عقد اجتماع مجلس الناتو.

بعد ذلك، صرّح الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأربعاء، إنه من المرجح للغاية أن الصواريخ تخص أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن عددا من السّاسة الأمريكيين والأوروبيين اعتبروا في وقت سابق أن الانخفاض المتوقع لحدّة القتال في أوكرانيا هذا الشتاء، سيحفز على المفاوضات بين كييف وموسكو.

وفي هذا الصدّد قال أحد مصادر قناة NBC التلفزيونية: "من المتوقع أن تنخفض حدة القتال في الشتاء، ما سيوفر إمكانية لبدء المفاوضات.. نود أن نرى ذلك يحدث".

المصدر: وكالات