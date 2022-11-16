زيلينسكي: لا أشكك في أن الصاروخ الذي سقط في بولندا لم يكن لنا ويجب أن نشارك في التحقيق

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يشكك في أن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا لم يكن أوكرانيا، مطالبا بالسماح بمشاركة كييف في التحقيق في الحادث.

وقال زيلينسكي للصحفيين، يوم الأربعاء: "لا أشكك في أن هذا لم يكن صاروخنا، وليس ضربتنا الصاروخية".

وأضاف: "أود أن نكون عادلين، وإذا كان ذلك ناجما عن استخدام دفاعاتنا الجوية، فأريد الاطلاع على تلك الأدلة. أولا التحقيق، والوصول إليه والبيانات الموجودة لديكم".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع عدد من الزعماء الأجانب، مؤكدا أنه من الضرورة منح أوكرانيا إمكانية المشاركة في التحقيق في الحادث.

ودعا زيلينسكي كذلك إلى حضور أوكرانيا لقمة الناتو عبر الفيديو على خلفية حادث سقوط الصواريخ.

يذكر أن الرئيس البولندي أندجيه دودا أعلن أنه لا يوجد أي دليل على أن حادث سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية كان هجوما متعمدا، ولا توجد أدلة على أنه أطلق من قبل روسيا.

ورجح بعض المسؤولين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا يوم الثلاثاء، أطلق من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

المصدر: وكالات