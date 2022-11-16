وسائل إعلام: زعماء G7 يستعدون لاجتماع طارئ على خلفية حادث بولندا

أفادت مصادر حكومية لوكالة "كيودو" اليابانية بأن زعماء مجموعة "السبعة الكبار" يستعدون لعقد لقاء طارئ على خلفية حادث سقوط صاروخ في شرق بولندا.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إلغاء اللقاء المقرر سابقا بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره البريطاني ريشي سوناك.

وجدير بالذكر أن زعماء الدول السبع موجودون حاليا في جزيرة بالي الإندونيسية، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين.

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وكانت وسائل الإعلام البولندية قد أفادت يوم الثلاثاء بسقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

واستدعت الخارجية البولندية السفير الروسي لدى وارسو على خلفية الحادث مشيرة إلى سقوط "قذيفة روسية الصنع"، بينما أكد الرئيس البولندي أندجيه دودا أنه من غير المعروف بعد من أطلق القذيفة.

بدورها، نفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق القوات الروسية أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية – البولندية، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز متعمد".

المصدر: تاس