 اجتماع لمجلس الناتو في بروكسل يوم الأربعاء

نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي أوروبي، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الناتو في 16 نوفمبر وسط تقارير عن سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية.

ووفقا للوكالة: "اجتماع مجلس حلف الناتو على مستوى الممثلين الدائمين، سيعقد صباح الأربعاء في بروكسل بعد تقارير سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، زعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، "سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة: "أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث"، وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام البولندية، واصفة إياها بالاستفزازات، وأشارت الى أن صور الحطام المنتشرة من مكان الحادث، لا علاقة لها بأي أسلحة روسية.

المصدر: نوفوستي