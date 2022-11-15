الرئاسة البولندية: الرئيسان البولندي والأميركي يبحثان هاتفيا تطور الأوضاع

أفاد مكتب الرئاسة البولندية، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الأميركي جو بايدن، يجريان محادثة هاتفية، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وقال مستشار الرئيس البولندي جاكوب كوموتش، في تغريدة إن "المحادثة بين رئيسَي بولندا والولايات المتحدة لا تزال جارية".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، زعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، "سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة، "أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث".

المصدر: وكالات