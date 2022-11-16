الرئيس البولندي: بايدن أكد أنه سيرسل خبراء أمريكيين لدعم عمل خبرائنا في التحقيقات

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، بأن نظيره الأمريكي جو بايدن، أكد له أنه سيرسل خبراء أمريكيين لدعم عمل الخبراء البولنديين في التحقيقات لتحديد مصدر الصاروخ الذي سقط على البلاد.

وقال دودا: "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن أي أحداث من هذا النوع ستحدث مرة أخرى. في الوقت الحالي، يمكننا القول أن ما حدث كان حالة منفردة. لا شيء يشير إلى احتمال وقوع أحداث جديدة".

وفي وقت سابق، أفاد مكتب الرئاسة البولندية، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الأميركي جو بايدن، يجريان محادثة هاتفية، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وزعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

المصدر: وكالات