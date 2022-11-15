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الدفاع الروسية: صور الحطام في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة لها بالأسلحة الروسية

مصدر: رد فعل الناتو على حادث سقوط الصاروخين في بولندا سيتوقف على بيانات من وارسو

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مصدر: رد فعل الناتو على حادث سقوط الصاروخين في بولندا سيتوقف على بيانات من وارسو
Legion-Media RBM Vintage Images
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أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس" بأن طبيعة رد فعل الناتو على حادث سقوط الصاروخين في أراضي بولندا ستتوقف على بيانات من الجانب البولندي بشأن تبعية الصاروخين.

وأوضح المصدر أن الحديث يدور عما إذا كان الصاروخان روسيين أم أطلقتهما أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني.

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وأضاف المصدر أن الحلف بانتظار طلب بولندا لعقد مشاورات بشأن سقوط الصاروخين على أراضيها.

ويأتي ذلك على خلفية الأنباء عن سقوط صاروخين على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين. وقد عقدت بولندا اجتماعا طارئا للحكومة على إثر الحادث.

المصدر: تاس

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