سلطات خيرسون تنفي مزاعم دخول القوات الأوكرانية مدينة أليوشكا

قالت سلطات إدارة منطقة خيرسون إن المعلومات حول دخول القوات الأوكرانية إلى مدينة أليوشكا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر من خيرسون "كاذبة وعارية عن الصحة".

وقالت السلطات في بيان: "تصريحات الجانب الأوكراني لا تتفق مع الواقع. قصف المنطقة مستمر، لكن لم تكن هناك أي قوات أوكرانية، ولا توجد ولن تكون هناك. هذا خبر مزيف وكاذب، الجانب الاوكراني يحاول زرع البلبلة في عقول الناس".

وليلة الثلاثاء، أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن محاولة ناجحة مزعومة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لكسب موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتحديدا بمدينة أليوشكا.

المصدر: تاس