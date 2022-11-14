بيسكوف: محادثات مديري المخابرات الروسية والأمريكية في أنقرة عقدت بطلب من الولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محادثات مديري المخابرات الروسية الأمريكية التي جرت في أنقرة جاءت بطلب من الجانب الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين "المحادثات جرت بالفعل، وكانت بطلب من الجانب الأمريكي".

ولم يكشف بيسكوف عن موضوع المحادثات.

وأفادت وسائل أعلام تركية أن مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين عقد اجتماعا مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في أنقرة.

المصدر: تاس