وسائل إعلام تركية: أنقرة تستضيف اجتماعا بين مديري المخابرات الروسية والأمريكية

أفادت وسائل أعلام تركية أن مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين عقد اجتماعا مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز في أنقرة.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه قناة NTV التركية أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع، قالت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية حذر نظيره الروسي خلال الاجتماع "من عواقب استخدام الأسلحة النووية".

ووفقا مفوضية الأمن في البيت الأبيض، "سلم بيرنز رسالة إلى نظيره الروسي، بشأن عواقب استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا، ومخاطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي".

ولم تعلق السلطات التركية على الاجتماع.

وذكرت قناة NTV أن الاجتماع قد يكون مهما لإقامة اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بعقد المسؤولين الروس والأمريكيين للمحادثات، مشيرا إلى أن هذه "خطوة إيجابية جيدة، وتطور مهم".

المصدر: RT