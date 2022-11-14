الخارجية الروسية تبلغ الاتحاد الأوروبي بضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في موسكو رولان غالاراج، بضرورة تنفيذ صفقة الحبوب بالكامل.

وبحسب وكالة "تاس"، ناقش الطرفان الأمن الغذائي وقضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي.

ووفقا لبيان الوزارة: "تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاق الحبوب، والذي يشمل كلا من مبادرة البحر الأسود لتصدير الأغذية الأوكرانية عن طريق البحر، ومذكرة تفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تعزيز الترويج للأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل سبتمبر، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وأشار الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن جزءا من صفقة الغذاء المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يعمل، ويذكر أن صلاحية الصفقة تنتهي بتاريخ 18 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي