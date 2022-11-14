نتنياهو يدعو ولي عهد البحرين لزيارة إسرائيل

قال زعيم حزب "الليكود" الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه تحدث مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن تعزيز العلاقات، ودعاه لزيارة إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "ولي العهد أعرب عن رغبة البحرين في توسيع وتعميق العلاقات بين بلدينا والارتقاء بتعاوننا إلى آفاق جديدة"، أما نتنياهو فقال لولي العهد إن أمام الجانبين "فرصا كبيرة" وأنه يتوقع استمرار خط الاتصال المباشر بينهما.

שוחחתי עם יורש העצר של בחריין, השייח׳ סלמאן בן חמד אל-ח׳ליפה, שהתקשר לברך אותי על תוצאות הבחירות. סיכמנו לחזק את היחסים בין המדינות. אמרתי ליורש העצר שיש לנו הזדמנויות אדירות ושאני מקווה לראותו בקרוב בישראל. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 13, 2022

يذكر أن إسرائيل والبحرين قامتا بتطبيع العلاقات بينهما في عام 2020، في ظل حكومة نتنياهو السابقة، كجزء من اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي نتج عنها أيضا إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. كما مهدت تلك الاتفاقات الطريق للتطبيع مع المغرب بعد أشهر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"