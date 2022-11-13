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اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني ونتنياهو

أخبار العالم العربي

اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني ونتنياهو
AFP
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هنأ ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الأحد، زعيم حزب "الليكود" الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

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وخلال اتصال هاتفي، أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لبنيامين نتنياهو، عن تمنياته له بالتوفيق بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، منوها بما وصلت إليه علاقات البلدين على مختلف الأصعدة وأهمية مواصلة تعزيزها بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

 وجرى خلال الاتصال مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض أوجه التعاون المشترك.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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