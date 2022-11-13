لابيد معلقا على تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: يوم أسود للديمقراطية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد على تفويض بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، من قبل الرئيس يتسحاق هرتسوغ، ظهر اليوم الأحد.

إقرأ المزيد

وقال لابيد: "يوم أسود للديمقراطية ذاك النهار الذي يُنصب فيه رئيس وزراء مكلف بتشكيل حكومة خاضع للابتزاز من قبل شركائه، الذين يجتمعون على هدف مشترك هو تخليصه من محاكمته وإعادة دولة إسرائيل إلى الوراء".

وأضاف لابيد: "لن نتخلى عن بلدنا وقيمه الليبرالية، ولن نسمح بإيقاع الضرر بمستقبل أطفالنا..سنقاتل متحدين في الكنيست، وفي الساحات، وعلى الجسور، حتى نستبدل حكومة الدمار بحكومة التغيير".

وتسلم زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تكليفا رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال هرتسوغ خلال تسليمه التكليف إن 64 عضوا من الكنيست أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

المصدر: "I24"