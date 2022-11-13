نتنياهو يتسلم تكليفا رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

تسلم زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تكليفا رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال هرتسوغ خلال تسليمه التكليف إن 64 عضوا من الكنيست أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

وأضاف في كلمة إن نتنياهو "بصفته موظفا حكوميا ذا خبرة، خدم في عدد كبير من المناصب العليا في بلدنا، بما في ذلك عدة فترات كرئيس لوزراء إسرائيل ... يعرف جيدا القضايا والتحديات الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال، بما في ذلك التهديدات الداخلية والخارجية".

وأكد أن إسرائيل تحتاج الى حكومة قوية ومستقرة، متمنيا لنتنياهو التوفيق في الحكومة القادمة.

كذلك شدد على "ضرورة أن تحافظ الحكومة القادمة على طابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

بدوره قال نتنياهو إنه سيخدم الجميع، من انتخبوه ومن لم يتخبوه.

وفور تسلمه كتاب التكليف أكد نتنياهو أنه سيعمل "بحزم ضد إيران ومحاولتها الحصول على السلاح النووي".

وبحسب وسائل إعلام، فإنه من غير المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو، اليمين أمام الكنيست خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يواصل نتنياهو المفاوضات مع الأحزاب لتشكيل حكومته.

وسيُمنح نتنياهو شهرا لتشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

المصدر: RT