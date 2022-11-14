استطلاع: ديسانتيس متقدم على ترامب في الانتخابات التمهيدية لعام 2024

كشف استطلاع جديد للرأي أن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمهوري، رون ديسانتيس، يتقدم بسبع نقاط على الرئيس السابق دونالد ترامب في سباق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

وحسب استطلاع YouGov، فإن 42% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري يفضلون ديسانتيس على ترامب كمرشح رئاسي للحزب لعام 2024. ووجد أن 35% ممن شملهم الاستطلاع ما زالوا يؤيدون الرئيس السابق ترامب.

ويبدو أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأخيرة كان لها تأثير كبير على نتائج الاستطلاع، حيث أظهر استطلاع أجرته أيضا YouGov، قبل ثلاثة أسابيع من تلك الانتخابات أن 45% من الناخبين الجمهوريين يؤيدون ترامب مقابل 35% يؤيدون ديسانتيس.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب يوم غد الثلاثاء 15 نوفمبر، ترشحه لانتخابات 2024، في وقت أثارت فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خيبة أمل أعضاء الحزب الجمهوري، التي جاءت أقل بكثير من توقعاتهم.

وفاز ديسانتيس بسهولة في سباقه الخاص في فلوريدا، لكن تمت هزيمة سلسلة من المرشحين الجمهوريين الآخرين الذين دعمهم ترامب، مما ساعد الديمقراطيين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

المصدر: "الإندبندنت"