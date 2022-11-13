خبير: فرص ترامب في انتخابات 2024 باتت ضئيلة أمام خصمه الجمهوري ديسانتيس

صرح أستاذ العلوم السياسية، فلاديمير باتيوك، بأن فرص دونالد ترامب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة باتت ضئيلة بالمقارنة مع خصمه الجمهوري الجديد، رون ديسانتيس.

وأوضح الأستاذ باتيوك، أن الجمهوريين بعد نتائج الانتخابات النصفية أدركوا أن ترامب بات يشكل عبئا على حزبهم الذي قد يفشل في انتخابات الرئاسة عام 2024 بسببه.

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وأضاف، أن بروز نجم الشاب الجمهوري الوسيم حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، سيقلل من فرص ترامب وغيره من كبار السن في المعترك الانتخابي بلا أدنى شك.

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وأشار فلاديمير باتيوك إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت عدم رغبة غالبية الأمريكيين بتكرار السيناريو الانتخابي السابق لترامب في انتخابات 2024.

وأكد باتيوك، أن قرار المحكمة العليا بحظر الإجهاض في الولايات المتحدة بناء على طلب المحافظين الجمهوريين كان سببا رئيسيا في إخفاقهم في الانتخابات النصفية للكونغرس.

المصدر: نوفوستي