إعادة انتخاب الجمهوري رون ديسانتيس الطامح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024 حاكما لفلوريدا
AP
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أظهرت توقعات شبكات إعلامية أن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس أعيد انتخابه لفترة ثانية في منصبه بعدما تفوق على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست في الانتخابات النصفية الأمريكية.
وتوقعت شبكتا "آي بي سي" و"سي أن أن" فوز ديسانتيس البالغ 44 عاما والذي سطع نجمه في أوساط اليمين السياسي في الولايات المتحدة حتى بات ينظر إليه كمنافس جدي محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
جرت في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء انتخابات جزئية للكونغرس الأمريكي وسط توقعات بفقدان الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر: أ ف ب