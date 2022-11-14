إسرائيل.. المعارضة تؤكد توحدها للعمل ضد حكومة نتنياهو المتطرفة

اجتمع أعضاء من كتلة المعارضة الإسرائيلية المستقبلية المحتملة، يوم أمس الأحد، واتفقوا على العمل معا ضد حكومة بنيامين نتنياهو القادمة.

وقالت الأحزاب المعارضة في بيان إنهم بقيادة فصيل "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، اجتمعوا "لتخطيط وتنظيم" جهودهم للعمل ضد الحكومة المقبلة "المتطرفة والمظلمة"، مؤكدين أنهم "ملتزمون بالعمل معا من أجل العودة إلى السلطة ومواصلة التغيير".

ويأتي هذا البيان في وقت أثارت فيه عودة نتنياهو إلى السلطة، إلى جانب واحد من أكثر التحالفات اليمينية المتطرفة في تاريخ إسرائيل، القلق في داخل وخارج إسرائيل.

وتسلم نتنياهو يوم أمس الأحد تكليفا رسميا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال هرتسوغ خلال تسليمه التكليف إن 64 عضوا من الكنيست أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

والأسبوع الماضي، قال هرتسوغ، لأعضاء حزب "شاس" الأرثوذكسي المتطرف إن "العالم كله قلق" بشأن عضو الكنيست النائب اليميني المتطرف إيتامار بن غفير.

المصدر: i24news