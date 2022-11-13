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وزير الخزانة البريطاني يطلب من مواطنيه تقديم التضحيات

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وزير الخزانة البريطاني يطلب من مواطنيه تقديم التضحيات
AFP
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دعا وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، السكان البريطانيين إلى تقديم التضحيات على خلفية التضخم الذي يعصف بالبلاد والذي يعتبر الأعلى خلال الأربعين عاما الماضية.

وقال هانت في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": "سنطلب من الجميع تقديم تضحيات، لكنني أعتقد أنه في مجتمع عادل، وهو بريطانيا، يجب الاعتراف بأننا لا نستطيع أن نطلب من الكثير من الأشخاص ذوي الدخل المتدني".

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وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة جعلت من أولوياتها تحقيق خفض للتضخم الذي أصبح الأعلى في الأربعين عاما الماضية.

وأضاف: "أخشى أننا سنقوم جميعا بدفع المزيد من الضرائب".

واتهم هانت، في وقت سابق روسيا بالتسبب بحالة الركود الاقتصادي في بريطانيا، باختلاق وضع عالمي جديد بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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