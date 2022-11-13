الرئيس الإندونيسي يحث على خفض حدة الخطاب المعادي لروسيا

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وعدد من السياسيين الإندونيسيين، القادة الغربيين لخفض حدة خطاباتهم المعادية لروسيا في قمة مجموعة العشرين.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو": "المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون والأستراليون واليابانيون.. يتعرضون لضغوط من نظرائهم الإندونيسيين، ولا سيما الرئيس جوكو ويدودو، لإظهار المرونة والتفكير في استخدام خطاب أقل حدة لضمان موافقة موسكو على بيان بعد الاجتماع".

وبحسب المسؤولين، فإن تصريح ويدودو بعد الاجتماع سيعتبر "نجاحا شخصيا"، إذ يعتبر ويدودو نفسه رئيس قمة مجموعة العشرين "الأصعب".

فيما أفادت الصحيفة، بأن السعودية والهند والبرازيل والصين، لا يعتزمون إدانة روسيا، وستجد بكين أنه من المستحيل قبول أي انتقاد مباشر لموسكو.

المصدر: نوفوستي