"فورين بوليسي": أمريكا تريد تحقيق هدف سري في المفاوضات مع روسيا

سعت الإدارة الأمريكية وبشكل سرّي منذ صيف عام 2022، إلى استئناف الحوار مع موسكو بشأن "معاهدة ستارت"، رغم التوترات المستمرة في العلاقات الروسية – الأمريكية، بحسب "فورين بوليسي".

وفي مقال لها، قالت المجلة الأمريكية: "وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين على دراية بالموضوع، فإن استئناف محادثات ستارت كان هدفا سريا للبيت الأبيض ووزارة الخارجية منذ هذا الصيف على الأقل".

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وأضافت: "التخطيط لعقد اجتماع جديد مع روسيا حول هذه المسألة مستمر منذ عدة أشهر".

وأكد كاتب المقال أن "إدارة بايدن أعلنت نيّتها استئناف المفاوضات مع روسيا بشأن الحد من التسلح النووي، حتى مع تصاعد التوترات بسبب الوضع في أوكرانيا".

وتذكر "فورين بوليسي" أن المحادثات تظهر رغبة إدارة بايدن في التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن بعض قضايا السياسة الخارجية، حتى في الوقت الذي تفرض فيه العقوبات على روسيا، وسعيها لجعلها منبوذة دوليا.

المصدر: نوفوستي