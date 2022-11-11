الرئيس الصربي يتهم ألمانيا بدعمها العلني لسياسة كوسوفو العدوانية

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن ألمانيا تدعم علانية السياسة العدوانية لكوسوفو غير المعترف بها.

وقال فوتشيتش عقب محادثات مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لغرب البلقان ميروسلاف لايتشاك: "تتمتع بريشتينا بدعم ألماني في كل خطوة تتخذها. لم يعد الأمر سرا ومن الواضح أن الألمان هم الذين يدعمونها في جميع الأعمال غير القانونية في الاتحاد الأوروبي. وخارج الاتحاد الأوروبي تدعمها بريطانيا طبعا".

وأشار إلى أن كوسوفو هي "صغيرتهم، وهم يهتمون لأمرها"، ولا يهتمون بانتهاك بريشتينا لاتفاقيات بروكسل.

المصدر: RT