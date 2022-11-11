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بيان قادة "مجموعة العشرين" يتضمن منع استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها

أخبار العالم

بيان قادة
Globallookpress
لافتة ترحيبية بوفود مجموعة دول العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية
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أظهرت مسودة بيان "مجموعة العشرين" G20، أنه من المتوقع تضمين البيان الختامي بندا حول معارضة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

ونقلت رويترز عن نص المسودة أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول".

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تجدر الإشارة إلى أن البيان الذي يُعد لاعتماده يجب أن يوافق عليه كافة أعضاء "مجموعة العشرين"، بمن فيهم روسيا الاتحادية.

وأضافت مسودة البيان: "الالتزام الثابت بقواعد النظام العالمي والنظام المتعدد الأطراف، هو فقط يمكنه حماية السلام والاستقرار ... وهذا يتطلب حماية المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة ووحدة الأراضي."

يُشار إلى أن G20  تنعقد يومي 15 و 16 الجاري في بالي بإندونيسيا.

 

المصدر: نوفوستي

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