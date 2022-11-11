"أريد حلا".. جورجا ميلوني رد فرنسا عدواني

نددت روما بالموقف الفرنسي ووصفته بـ"العدواني وغير المفهوم وغير المبرر"، وذلك على خلفية إعلان باريس إجراءات جوابية ضد روما بعد رفضها إرساء سفينة تقل مهاجرين.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي تعليقا على الإجراءات الفرنسية: "لقد تأثرت بشدة برد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية غير المفهوم وغير المبرر".

وأكدت ميلوني أنها تريد إيجاد "حل أوروبي" لقضية الهجرة، مضيفة أنه "ليس من الذكاء التشاجر مع فرنسا أو إسبانيا أو اليونان أو مالطا أو دول أخرى"، وشددت على أنها تريد البحث عن حل مشترك.

ويزداد التوتر في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا على خلفية رفض إيطاليا استقبال سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية، والتي كانت تقل مهاجرين، ما دفع باريس إلى إدانة هذا الموقف الإيطالي ووصفه بـ"غير المقبول".

وقررت فرنسا استقبال السفينة التي كان على متنها 234 مهاجرا، وأعربت عن استنكارها لـ"صمت إيطاليا الذي يصم الآذان".

ودعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إيطاليا، أمس الأربعاء، إلى أن "تقوم بدورها"، و"تحترم التزاماتها الأوروبية" عبر استقبال السفينة.

المصدر: وكالات