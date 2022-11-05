مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن إنقاذ ترفض إيطاليا دخولها موانئها

علقت 4 سفن إنقاذ تحمل المئات من المهاجرين في البحر المتوسط بعد رفض السلطات الإيطالية دخولها وإغلاق موانئها أمامها.

وتنتظر سفينتا مهاجرين تديرهما منظمتان ألمانيتان تحمل كل منهما نحو 300 شخص تم إنقاذهم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، بينما طلبت أخرى دخول ميناء آمن، إلا أنها لم تتلق ردا، رغم الظروف "الحرجة" على متنها.

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بينما ترسو السفينتان "رايز اباف" و"هيومانيتي 1"، اللتان تديرهما منظمتان إنسانيتان ألمانيتان في المياه الإيطالية.

وحصلت سفينة "هيومانيتي 1" التي تحمل 179 مهاجرا على إذن بإنزال القصر والمحتاجين إلى رعاية طبية لكن سفينة "رايز اباف" لم تتلق ردا حتى الآن على طلبها دخول الميناء وعلى متنها 93 شخصا.

وتصر الحكومة الإيطالية على أن تستقبل المهاجرين، الدول التي ترفع السفن أعلامها.

والوضع على متن "رايز اباف" بائس للغاية، حيث يتكدس 93 مهاجرا في قارب بطول 25 مترا.

وطالب رئيس فريق الإنقاذ على متن السفينة، كليمنس ليدفا، بدخول ميناء آمن في أقرب فرصة، مشيرا إلى سوء الأحوال الجوية والقدرة المحدودة للسفينة.

المصدر: ا ب