افتتاح أعمال المركز الجمهوري لوزارة طوارئ جمهورية دونيتسك في ماريوبول

جرت في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية مراسم افتتاح المركز الجمهوري لوزارة الطوارئ المحلية.

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وشارك في مراسم افتتاح المركز نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، ونائب وزير الطوارئ الروسي نيكولاي غريتشوشكين، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين.

وأكمل الخبراء من مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية بناء المركز الذي يضم 11 منشأة مرابطة على مساحة تبلغ 5 هكتارات خلال 95 يوما. وأقام بناة عسكريون في المركز مبنى إداريا لرجال الإنقاذ مكونا من طابقين مع برج تدريب، ومأوى ساخنا قد يتسع لـ 40 سيارة، ومستودعات ومرائب. كما يوجد في أراضي المركز مجمع رياضي خارجي به ملعب لكرة القدم المصغرة وكرة السلة ومنبر.

ومن المتوقع أن تنتشر في هذا المركز خدمة الإنقاذ ومجموعة من الحماية الإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية والمهندسون وغيرهم من الخبراء. وتم إيلاء اهتمام خاص لمحطة خاصة لتدريب الكلاب البوليسية.

المصدر: RT