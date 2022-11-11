 
مباشر

افتتاح أعمال المركز الجمهوري لوزارة طوارئ جمهورية دونيتسك في ماريوبول

أخبار العالم

افتتاح أعمال المركز الجمهوري لوزارة طوارئ جمهورية دونيتسك في ماريوبول
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5mv

جرت في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية مراسم افتتاح المركز الجمهوري لوزارة الطوارئ المحلية.

إقرأ المزيد
بناء مساكن جديدة في مدينة ماريوبول المحررة
بناء مساكن جديدة في مدينة ماريوبول المحررة

وشارك في مراسم افتتاح المركز نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، ونائب وزير الطوارئ الروسي نيكولاي غريتشوشكين، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين.

وأكمل الخبراء من مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية بناء المركز الذي يضم 11 منشأة مرابطة على مساحة تبلغ 5 هكتارات خلال 95 يوما. وأقام بناة عسكريون في المركز مبنى إداريا لرجال الإنقاذ مكونا من طابقين مع برج تدريب، ومأوى ساخنا قد يتسع لـ 40 سيارة، ومستودعات ومرائب. كما يوجد في أراضي المركز مجمع رياضي خارجي به ملعب لكرة القدم المصغرة وكرة السلة ومنبر.

ومن المتوقع أن تنتشر في هذا المركز خدمة الإنقاذ ومجموعة من الحماية الإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية والمهندسون وغيرهم من الخبراء. وتم إيلاء اهتمام خاص لمحطة خاصة لتدريب الكلاب البوليسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا