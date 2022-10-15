 
مباشر

بناء مساكن جديدة في مدينة ماريوبول المحررة

أخبار العالم

بناء مساكن جديدة في مدينة ماريوبول المحررة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzjs

أنهى المهندسون في وزارة الدفاع الروسية بناء 3 مبان سكنية جديدة تحوي على 250 شقة، في مدينة ماريوبول المحررة الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

إقرأ المزيد
ماريوبول.. عرض عسكري أمام محارب قديم واحد
ماريوبول.. عرض عسكري أمام محارب قديم واحد

وأشرف نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، على سير تنفيذ أعمال البناء.

ومنذ بداية مشروع بناء حي سكني جديد كبير بماريوبول قد تم بناء 6 مبان متعددة طوابق، وسيتم الانتهاء من 4 مبان أخرى بحلول منتصف نوفمبر القادم، وسيكون مبنيان آخران جاهزين في ديسمبر القادم.

وفي المجموع سيتم في الحي الجديد بناء 12 مبنى من 5 طوابق تحوي على 1011 شقة سكنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا