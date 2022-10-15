بناء مساكن جديدة في مدينة ماريوبول المحررة

أنهى المهندسون في وزارة الدفاع الروسية بناء 3 مبان سكنية جديدة تحوي على 250 شقة، في مدينة ماريوبول المحررة الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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وأشرف نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، على سير تنفيذ أعمال البناء.

ومنذ بداية مشروع بناء حي سكني جديد كبير بماريوبول قد تم بناء 6 مبان متعددة طوابق، وسيتم الانتهاء من 4 مبان أخرى بحلول منتصف نوفمبر القادم، وسيكون مبنيان آخران جاهزين في ديسمبر القادم.

وفي المجموع سيتم في الحي الجديد بناء 12 مبنى من 5 طوابق تحوي على 1011 شقة سكنية.

المصدر: RT