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ماريوبول.. عرض عسكري أمام محارب قديم واحد

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ماريوبول.. عرض عسكري أمام محارب قديم واحد
Sputnik
ماريوبول
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جرى في شارع ناخيموف بمدينة ماريوبول عرض عسكري لمحارب قديم واحد للحرب الوطنية العظمى.

وأفادت مصادر محلية بجمهورية دونيتسك الشعبية بأن العرض العسكري أقيم في المدينة تكريما للمحارب القديم ألكسي تشاتشينكو، وأصبح هدية له بمناسبة الذكرى السنوية الـ79 لتحرير مدينة ماريوبول من المحتلين النازيين.

وسار أمام المحارب القديم طلاب من مدرسة القيادة العليا لجميع الأسلحة في مدينة دونيتسك حاملين راية النصر وعلم جمهورية دونيتسك الشعبية.

ماريوبول.. عرض عسكري أمام محارب قديم واحد
Sputnik
ماريوبول.. عرض عسكري أمام محارب قديم واحد
Sputnik
ماريوبول.. عرض عسكري أمام محارب قديم واحد
Sputnik

المصدر: سبوتنيك

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