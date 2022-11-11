"وظيفتي تستخدم ختم هانكو وقت الغداء فقط" .. إقالة وزير ياباني بسبب تصريح حول عقوبة الإعدام

قرر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، تأجيل سفره اليوم الجمعة إلى جنوب شرق آسيا لحضور 3 قمم مقبلة، بسبب إقالة وزير العدل في حكومته.

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وبحسب ما ورد، كان وزير العدل، ياسوهيرو هاناشي، سيقدم استقالته اليوم الجمعة إلى كيشيدا، بعد يومين من تعليق له في اجتماع للحزب بأن وظيفته هي إصدار أخبار وقت الغداء فقط، عندما يستخدم ختم "هانكو" الخاص به للموافقة على عمليات الإعدام في الصباح.

وسرعان ما أثارت هذه الملاحظة انتقادات من المعارضة وحتى داخل حزب كيشيدا الحاكم، ويمكن أن تهز حكومته الغارقة بالفعل في جدل حول علاقاتها المستمرة منذ عقود مع كنيسة التوحيد، وهي طائفة دينية مقرها كوريا الجنوبية متهمة في اليابان بالتجنيد الإشكالي للأتباع وغسل أدمغتهم لتقديم تبرعات ضخمة.

وقضى ياسوهيرو هاناشي، عضو حزب كيشيدا نفسه، في منصبه ثلاثة أشهر فقط، وسيكون ثاني وزير يقال منذ أن قام رئيس الوزراء بتغيير وزاري في أغسطس، في محاولة فاشلة لتغيير شعبية حكومته المتدهورة.

وتم انتقاد هاناشي لإعطائه الانطباع بأنه يتعامل مع أحكام الإعدام باستخفاف، في وقت تواجه اليابان بالفعل انتقادات دولية لإبقائها على عقوبة الإعدام.

واعتذر الوزير هاناشي وتراجع عن تعليقه خلال جلسات البرلمان. وقال أمس الخميس: "أعتذر وأتراجع عن ملاحظتي التي واجهت تقارير إعلامية بأنها تركت انطباعا أنني استهين بمسؤوليتي".

لكن تقارير إعلامية كشفت في وقت لاحق أنه أدلى بتصريحات مماثلة في اجتماعات أخرى على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

ويبدو أن كيشيدا اضطر للتعامل بشكل عاجل مع المشكلة في حكومته قبل مغادرته في رحلة تستغرق 9 أيام لحضور قمة الآسيان، وكذلك اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

المصدر: أ ب