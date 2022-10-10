العفو الدولية تسمي الدول التي تتصدر عقوبات الإعدام في العالم

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ترتيب الدول في قائمة عقوبات الإعدام في العالم، ومكانة العرب في هذه القائمة المشؤومة.

وجاء في المقال: يصادف اليوم، الاثنين 10 أكتوبر، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

ووفقا لتقرير نشرته هذا العام منظمة العفو الدولية، فاعتبارا من نهاية العام 2021، ألغت 108 دول في العالم عقوبة الإعدام في قوانينها. وفي المجموع، ألغى أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام في قوانينه أو ألغى تطبيقه عمليا. للمقارنة: في العام 1977، ألغت 16 دولة فقط عقوبة الإعدام.

ومع ذلك، لا تزال 55 دولة تمارس الإعدام. وقد سجل نشطاء حقوق الإنسان 579 عملية إعدام في العام 2021، بزيادة 20٪، مقارنة بالعام 2020 (حيث سجلت 434 حالة إعدام معروفة).

في العام الماضي، نُفِّذت أشهر عمليات الإعدام في الصين وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا.

باستثناء الصين، تم تنفيذ 80٪ من جميع عمليات الإعدام المُبلّغ عنها في ثلاث دول فقط - إيران ومصر والمملكة العربية السعودية.

وفقا لتقرير صادر عن نشطاء حقوقيين، تم تنفيذ أكثر من 314 عملية إعدام في إيران في العام 2021. وفي مصر، تم إصدار أكثر من 356 حكما بالإعدام وتنفيذ أكثر من 83 منها.

وفي السعودية، تم إعدام 65 شخصا في العام 2021، بزيادة 140٪ عن العام السابق.

أما في سوريا، فوفقا للمعلومات المتاحة لدى منظمة العفو الدولية، أُعدم ما لا يقل عن 24 شخصا العام الماضي.

ووفقا للتقرير، أُعدم في العام 2021 ما لا يقل عن 21 شخصا في الصومال، و17 شخصا في العراق، و14 في اليمن، و11 في الولايات المتحدة. كما تم تنفيذ أحكام إعدام في بنغلاديش وبيلاروس وبوتسوانا واليابان وعُمان وجنوب السودان والإمارات العربية المتحدة.

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