يونهاب: سيئول لا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن سيئول ما زالت لا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، حسبما ذكرته وكالة أنباء يونهاب.

وقالت وزارة الدفاع : "لا توجد تغييرات في سياسة الحكومة (الكورية الجنوبية) فيما يتعلق بعدم توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أن كوريا الجنوبية ستبيع مئة ألف قذيفة مدفعية إلى الولايات المتحدة لأول مرة، التي تعتزم بعد ذلك تزويد أوكرانيا بها.

وردت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بالقول إن المفاوضات تجري بشرط أن تكون الولايات المتحدة نفسها هي المستخدم النهائي لهذه القذائف.

المصدر: نوفوستي