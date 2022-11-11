"لانسيت" الانتحارية الروسية تنقض على مدفع ثقيل للقوات الأوكرانية (فيديو)

يواصل الجيش الروسي تدمير أهداف عسكرية مهمة للقوات الأوكرانية في اتجاه نيكولايف - كريفوي روغ باستخدام مسيرات "لانسيت" الإنتحارية.

ووثق مقطع فيديو عملية استهداف المسيرة "لانسيت" مدفعا تابعا للقوات الأوكرانية من عيار 152 مليمترا.

وكان أفراد طاقم المدفع، الذين تفطنوا للتهديد في اللحظة الأخرة، أيضا هدفا للطائرة الانتحارية.

تجدر الإشارة إلى أن المسيرة "لانسيت" تم إنتاجها من قبل شركة "ZALA" الروسية، وتستخدم في مهام هجومية وكذلك للاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها التحليق على مسافة 40-70 كم خلف خطوط العدو.

ويمكن لهذه المسيرة أن تحمل ذخيرة شديدة الانفجار.

المصدر: نوفوستي