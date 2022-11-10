البنتاغون يكشف عن تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
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أعلن البنتاغون يوم الخميس عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تتضمن أنظمة الدفاع الجوي وكميات كبيرة من مختلف الذخيرة.
وحسب بيان للبنتاغون، تتضمن حزمة المساعدات:
- صواريخ لأنظمة HAWK للدفاع الجوي
- 4 أنظمة للدفاع الجوي من نوع Avenger وصواريخ Stinger
- صواريخ إضافية لراجمات HIMARS
- 21 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم
- 500 قذيفة مدفعية موجهة عالية الدقة من عيار 155 ملم
- 10 آلاف قذيفة هاون من عيار 120 ملم
- 100 عربة متعددة الأغراض HMMWV
- 400 راجمة قنابل
- أسلحة نارية وأكثر من 20 مليون طلقة لها، وأجهزة بصرية
- معدات لتدمير التحصينات والحواجز وإزالتها
- عتاد يحمي من الطقس البارد
ويشار إلى أن هذه هي حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الـ 25 لأوكرانيا منذ أغسطس عام 2021.
وبلغ إجمالي حجم المساعدات التي قد تم تقديمها لأوكرانيا من قبل واشنطن أكثر من 19.3 مليار دولار.
وتعهدت الإدارة الأمريكية كذلك بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 21.4 مليار دولار منذ 2014، بما فيها 18.6 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.
المصدر: RT