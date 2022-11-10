البنتاغون يكشف عن تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن البنتاغون يوم الخميس عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تتضمن أنظمة الدفاع الجوي وكميات كبيرة من مختلف الذخيرة.

وحسب بيان للبنتاغون، تتضمن حزمة المساعدات:

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صواريخ لأنظمة HAWK للدفاع الجوي

4 أنظمة للدفاع الجوي من نوع Avenger وصواريخ Stinger

صواريخ إضافية لراجمات HIMARS

21 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم

500 قذيفة مدفعية موجهة عالية الدقة من عيار 155 ملم

10 آلاف قذيفة هاون من عيار 120 ملم

100 عربة متعددة الأغراض HMMWV

400 راجمة قنابل

أسلحة نارية وأكثر من 20 مليون طلقة لها، وأجهزة بصرية

معدات لتدمير التحصينات والحواجز وإزالتها

عتاد يحمي من الطقس البارد

ويشار إلى أن هذه هي حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الـ 25 لأوكرانيا منذ أغسطس عام 2021.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات التي قد تم تقديمها لأوكرانيا من قبل واشنطن أكثر من 19.3 مليار دولار.

وتعهدت الإدارة الأمريكية كذلك بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 21.4 مليار دولار منذ 2014، بما فيها 18.6 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

المصدر: RT