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واشنطن: ننتظر إشارات استعداد روسيا لإجراء مفاوضات جادّة حول أوكرانيا

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واشنطن: ننتظر إشارات استعداد روسيا لإجراء مفاوضات جادّة حول أوكرانيا
Globallookpress
جندي أوكراني
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تنتظر إشارات حول استعداد روسيا لإجراء محادثات جادّة بشأن أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إن الولايات المتحدة تنتظر إشارات من روسيا حول إجراء مفاوضات جادة بشأن أوكرانيا".

واعتبر برايس أن "روسيا تتحمل مسؤولية أن تثبت ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال أنها مستعدة للمفاوضات، وهو ما سمعه العالم بوضوح من أوكرانيا".

المصدر: تاس

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