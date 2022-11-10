تقرير الاتحاد الأوروبي للعدالة العرقية .. تركيز على معاداة السامية وتجاهل للعنصرية ضد الروس

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة إيلينا دالي إن معاداة السامية تنتشر في الاتحاد الأوروبي، ومن الضروري مكافحة جميع أشكال التطرف، وبخاصة التطرف الموجه ضد الجالية اليهودية.

وقال دالي، خلال جلسة مناقشة التقرير المتعلق بالعدالة العرقية وعدم التمييز في الاتحاد الأوروبي، إن استراتيجية معاداة السامية تنص على تعزيز الثقافة والتاريخ اليهودي، لكن هدفها الأكثر أهمية هو جعل الشعب اليهودي يشعر بالأمان في أوروبا.

وفقا لتقرير قدم إلى برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ، تواجه الأقليات العرقية والإثنية أشكالا من العنصرية في الاتحاد الأوروبي على أساس يومي.

ولا يحتوي التقرير على أي معلومات حول التمييز المنهجي للسكان الروس في جمهوريات البلطيق ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

تظهر بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أن 41 ٪ من الغجر و 45 ٪ من شمال إفريقيا و 39 ٪ من الأفارقة السود و 25 ٪ من اليهود يشعرون بالتمييز ضدهم بسبب أصلهم العرقي أو المهاجرين.

المصدر: FAN